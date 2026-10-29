Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 50. epizoda

Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings
Leminzi pronalaze čarobni štap koji im pokazuje gdje se nalazi njihov omiljeni čokoladni namaz. Novo otkriće moglo bi im osigurati neograničene količine slatke poslastice.Prikaži više
Halloween specijalU zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 1U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 2U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 4U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
7:00
1. epizoda
Grizli se posklizne i padne dok nosi bobice, no pritom slučajno izvede niz nevjerojatnih akrobacija koje oduševe leminge.
7:00
2. epizoda
Grizli i leminzi izgube staklenku omiljenog čokoladnog namaza u tajanstvenom labirintu. U pokušaju da je pronađu, i sami se izgube.
7:00
3. epizoda
Iz kolibe počinju misteriozno nestajati stvari. Grizli za sve krivi leminge, no ubrzo otkriva da su i oni žrtve neobičnih krađa.
7:00
4. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju žabu s neobičnom moći hipnoze, što izaziva niz nepredvidivih i komičnih situacija.
7:00
5. epizoda
Grizli pronalazi čarobni kompas koji pokazuje put prema onome što njegov vlasnik najviše želi.
7:00
6. epizoda
Grizli pronalazi čarobno žezlo koje sve što dotakne pretvara u zlato, a njegova nova moć izaziva pravi kaos.
7:00
7. epizoda
Leminzi organiziraju plesno natjecanje na kojem je glavna nagrada staklenka omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
8. epizoda
Tijekom svađe Grizlija i leminga puca neobičan blok u kojem su zarobljeni njihovi davni preci.
7:00
9. epizoda
Leminzi pronalaze neobičnu kartašku igru koja njihove svakodnevne pustolovine pretvara u novu zabavu.
7:00
10. epizoda
Leminzi otkrivaju nevjerojatno stablo iz kojeg teče čokoladni namaz, što izaziva novo nadmetanje s Grizlijem.
7:00
11. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni majanski disk koji im omogućuje da se pretvore u neobična stvorenja. Njihove nove moći stvaraju nove probleme Grizliju.
7:00
12. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju čarobne majanske narukvice te započinju borbu za posljednju staklenku omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
13. epizoda
Dok se zabavljaju u drevnom majanskom hramu, leminzi slučajno pokreću neobičnu kozmičku pojavu koja potpuno mijenja njihovu svakodnevicu.
7:00
14. epizoda
Grizliju je dosta nestašluka leminga pa ih odlučuje naučiti lijepom ponašanju. No njegovi pokušaji odgoja ne odvijaju se prema planu.
7:00
15. epizoda
Tijekom još jedne svađe Grizli i leminzi sudaraju se sa saonicama Djeda Božićnjaka, što pokreće niz nepredvidivih događaja.
7:00
16. epizoda
Grizli oduzima leminzima daljinski upravljač kako bi napokon mogao gledati televiziju u miru. No leminzi pronalaze drugi i nastavljaju borbu za omiljeni program.
7:00
17. epizoda
Grizli i leminzi sjedaju na iznimno brze motorne sanjke i upuštaju se u uzbudljivu utrku na snijegu.
7:00
18. epizoda
Leminzi su uvjereni da im je Grizli ukrao recept za omiljenu čokoladnu granitu, zbog čega izbija nova svađa.
7:00
19. epizoda
Grizli pronalazi posebnu svjetiljku koja može smanjivati i sabijati organske predmete. Njegovo novo otkriće ubrzo izaziva pravu pomutnju.
7:00
20. epizoda
Nakon što tablet eksplodira, neobične životinje iz videoigre oživljavaju. Grizli i leminzi suočavaju se s potpuno novim izazovima.
7:00
21. epizoda
U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?
7:00
22. epizoda
Leminzi odlučuju osloboditi tajanstvenog duha i poslati ga Grizliju, no njihova nestašna zamisao donosi nove nevolje.
7:00
23. epizoda
Leminzi pronalaze modernu kabinu sa svjetlosnim efektima i odlučuju je pretvoriti u savršeno mjesto za zabavu.
7:00
24. epizoda
Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.
7:00
25. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze spremnik prepun omiljenog čokoladnog namaza. Njihovo oduševljenje ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
7:00
26. epizoda
Nakon što Grizli uništi Jetijev dom, leminzi dovode neobičnog gosta k njemu, što izaziva novu pomutnju.
7:00
27. epizoda
Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.
7:00
28. epizoda
Grizli se pretvara da je uganuo gležanj kako bi ga leminzi morali njegovati i ispunjavati njegove želje.
7:00
29. epizoda
Leminzi organiziraju mali zabavni sajam, no Grizli im krade žetone i tako započinje novo nadmetanje.
7:00
30. epizoda
Leminzi se zabavljaju igrajući pikulama, ali njihova bučna igra izluđuje Grizlija i narušava njegov mir.
7:00
31. epizoda
Grizli odlučuje zamijeniti svoju nezainteresiranu ribicu za veselu i umiljatu ribicu leminga. No njegova zamjena donosi nove nevolje.
7:00
32. epizoda
Leminzi od limenki izrađuju zabavni tobogan na plaži, no njihova bučna igra ubrzo počinje smetati Grizliju.
7:00
33. epizoda
Leminzi odlučuju spašavati rakove, ali njihova dobra namjera pretvara se u pravi kaos kada se koliba napuni neželjenim gostima.
7:00
34. epizoda
Leminzi pronalaze nasukani brod i pretvaraju ga u svoje gusarsko igralište. Njihova nova pustolovina donosi brojne nestašluke.
7:00
35. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju skupinu rakova koji žive u neobičnom podvodnom gradu te se upuštaju u novu pustolovinu.
7:00
36. epizoda
Koliba izgleda kao da se u njoj odigrala epska bitka, a Grizliju nema ni traga. Što se dogodilo i kamo je nestao?
7:00
37. epizoda
Dok Grizli pokušava ubrati kokosove orahe, leminzi pronalaze čarobnu školjku koja njihove nestašluke podiže na novu razinu.
7:00
38. epizoda
Grizli želi u miru gledati televiziju, ali leminzi imaju drukčije planove. Njihova glazbena zabava pretvara kolibu u pravu koncertnu pozornicu.
7:00
39. epizoda
Neočekivano lansiranje rakete odvodi Grizlijevu kolibu ravno u svemir, gdje njega i leminge čeka neobična pustolovina.
7:00
40. epizoda
Grizli i leminzi okušavaju se u igri s reketima u kojoj bolji rezultat donosi veću nagradu. Nadmetanje ubrzo prerasta u pravi kaos.
7:00
41. epizoda
Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.
7:00
42. epizoda
Grizli pronalazi mladunče noja, a leminzi odmah odlučuju iskoristiti priliku za igru. Njihova zabava donosi nove nevolje nesretnom medvjedu.
7:00
43. epizoda
Leminzi organiziraju veliku rođendansku zabavu, no Grizli nije raspoložen za slavlje. Njihovo veselje i njegova želja za mirom ubrzo dovode do novog sukoba.
7:00
44. epizoda
Grizli i leminzi odlučuju zaigrati skrivača u savani. Njihovo naizgled bezazleno nadmetanje pretvara se u neobičnu pustolovinu.
7:00
45. epizoda
Leminzi priređuju veliku zabavu koja privlači neželjene goste. Kada kolibu preplave šišmiši, Grizlijev mir potpuno nestaje.
7:00
46. epizoda
Leminzi aktiviraju umjetnu inteligenciju klima-uređaja, koji se neočekivano zaljubi u hladnjak. Neobična romansa kućanskih uređaja izaziva pravi kaos u kolibi.
7:00
47. epizoda
Grizli upoznaje polarnog medvjeda i otkriva da pripadaju istoj životinjskoj skupini. Njihov neobičan susret donosi nove zgode.
7:00
48. epizoda
Leminzi otkrivaju drevno stablo koje može bacati kletve. Njihovo novo otkriće Grizliju će zadati brojne glavobolje.
7:00
49. epizoda
Leminzi pronalaze tajanstveni podzemni prostor opremljen futurističkom tehnologijom. Njihova znatiželja vodi ih u novu neobičnu pustolovinu.
7:00
50. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni štap koji im pokazuje gdje se nalazi njihov omiljeni čokoladni namaz. Novo otkriće moglo bi im osigurati neograničene količine slatke poslastice.
7:00
51. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni dragulj koji im omogućuje da upravljaju krijesnicama. Njihovo otkriće pretvara se u novu zabavu koja Grizliju zadaje glavobolje.
7:00
52. epizoda
Leminzi otkrivaju čarobni privjesak za ključeve koji može smanjiti bilo koji predmet. Njihova nova moć izaziva pravi kaos u kolibi.
7:00
53. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju skriveni mehanizam na Kineskom zidu. Njihovo neobično otkriće donosi novu pustolovinu.
7:00
54. epizoda
Grizli smišlja novi recept s omiljenim čokoladnim namazom. No leminzi ne namjeravaju propustiti priliku za slatku poslasticu.
7:00
55. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze hram posvećen drevnom slatkom pecivu. Njihova potraga za poslasticom ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
7:00
56. epizoda
Umjetna inteligencija slučajno se povezuje s Grizlijevim plišanim medvjedićem i oživljava ga. Neočekivani događaj izaziva niz komičnih situacija.
7:00
57. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju dudova svilca i započinju borbu za njega. Njihovo nadmetanje donosi nove nevolje.
6:59
58. epizoda
Leminzi troše svu električnu energiju na punjenje svojih mobitela, zbog čega Grizli više ne može gledati televiziju.
7:00
59. epizoda
Leminzi hvataju neobičnog skakavca koji može ispuniti svaku želju. Njegove čarobne moći donose im brojne mogućnosti za nestašluke.
7:00
60. epizoda
Leminzi pronalaze čarobne kineske lampione i koriste ih za organiziranje spektakularnih svjetlosnih i glazbenih predstava.
7:00
61. epizoda
Leminzi se dokopaju drevne igraće konzole koja Grizlija prenosi u svijet videoigre. Medvjed se odjednom nalazi pred potpuno novim izazovima.
7:00
62. epizoda
Leminzi pronalaze tajanstvenu masku koja izaziva strah kod svakoga tko je pogleda. Odlučuju iskoristiti njezinu moć za nove nestašluke.
7:00
63. epizoda
Grizli i leminzi uspijevaju dešifrirati tajanstveni sustav na neobičnoj kutiji, no ubrzo bivaju uvučeni u njezinu unutrašnjost.