'Guča' je romantična glazbena komedija redatelja Dušana Milića koja donosi priču o zabranjenoj ljubavi, obiteljskim sukobima i strasti prema glazbi. Mladi romski trubač Romeo zaljubljuje se u Julijanu, kćer slavnog trubača Sačma Trandafilovića. No njezin otac zbog predrasuda ne odobrava njihovu vezu i postavlja Romeu gotovo nemoguć izazov – mora ga pobijediti na legendarnom Saboru trubača u Guči kako bi osvojio Julijaninu ruku. Dok se priprema za najvažniji nastup u životu, Romeo se suočava sa suparništvom, obiteljskim spletkama i brojnim preprekama. Uz zarazne ritmove balkanske trube, humor i emotivne trenutke, 'Guča' donosi toplu priču o ljubavi koja ruši predrasude i glazbi koja spaja ljude.

Prikaži više