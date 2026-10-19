'Hobit: Neočekivano putovanje' spektakularna je fantastična avantura redatelja Petera Jacksona koja gledatelje vodi u čarobni svijet Međuzemlja, prije događaja iz trilogije „Gospodar prstenova”. Mladi hobit Bilbo Baggins pridružuje se čarobnjaku Gandalfu i družini patuljaka predvođenoj Thorinom u opasnoj misiji povratka izgubljenog kraljevstva Erebora, koje je zauzeo zmaj Smaug. Na putovanju prepunom nepredvidivih izazova, čudesnih bića i uzbudljivih bitaka Bilbo otkriva vlastitu hrabrost. 'Hobit: Neočekivano putovanje' prvi je dio slavne trilogije snimljene prema djelu J. R. R. Tolkiena, nominiran za tri Oscara. Otkrijte zašto je Hobit: Neočekivano putovanje nezaobilazna pustolovina za ljubitelje fantastičnih filmova.

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