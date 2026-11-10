'Hobit: Smaugova pustoš' spektakularni je fantastični pustolovni film redatelja Petera Jacksona i drugi dio trilogije 'Hobit', nastale prema djelu J. R. R. Tolkiena. Bilbo Baggins, čarobnjak Gandalf i družina patuljaka predvođena Thorinom Hrastoštitom nastavljaju opasno putovanje prema Pustogori kako bi povratili izgubljeno kraljevstvo Erebor. Na putu ih čekaju nemilosrdni orci, divovski pauci, tajanstveni vilenjaci i brojne smrtonosne prepreke. Dok Bilbo otkriva sve veću moć svojeg čarobnog prstena, družina se približava najvećoj prijetnji – moćnom zmaju Smaugu. Uz impresivne vizualne efekte, epske bitke i nezaboravne likove, 'Hobit: Smaugova pustoš' donosi uzbudljivu pustolovinu kroz čarobni svijet Međuzemlja.

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