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Hobit: Smaugova pustoš
Hobbit: The Desolation of Smaug
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Hobit: Smaugova pustoš , Hobbit: The Desolation of Smaug

2013 2 h 34 min
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'Hobit: Smaugova pustoš' spektakularni je fantastični pustolovni film redatelja Petera Jacksona i drugi dio trilogije 'Hobit', nastale prema djelu J. R. R. Tolkiena. Bilbo Baggins, čarobnjak Gandalf i družina patuljaka predvođena Thorinom Hrastoštitom nastavljaju opasno putovanje prema Pustogori kako bi povratili izgubljeno kraljevstvo Erebor. Na putu ih čekaju nemilosrdni orci, divovski pauci, tajanstveni vilenjaci i brojne smrtonosne prepreke. Dok Bilbo otkriva sve veću moć svojeg čarobnog prstena, družina se približava najvećoj prijetnji – moćnom zmaju Smaugu. Uz impresivne vizualne efekte, epske bitke i nezaboravne likove, 'Hobit: Smaugova pustoš' donosi uzbudljivu pustolovinu kroz čarobni svijet Međuzemlja.

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quote Drugio dio epske trilogije redatelja Petera Jacksona.
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