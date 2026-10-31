'Igra sudbine' romantična je komedija o neočekivanom susretu koji bi mogao promijeniti živote dvoje potpunih stranaca. Margot Hayes agentica je za nekretnine koja se nada da će je dečko zaprositi prije sestrina vjenčanja, dok odvjetnik Griffin Reed planira prosidbu svoje djevojke Clementine. No kada njihove ljubavne planove poremete neočekivani događaji, sudbina ih spoji na najneobičniji način. Nakon burne večeri Griffin zbog zamjene sličnih adresa slučajno završi u Margotinu domu, što pokreće niz komičnih situacija, romantičnih zapleta i neočekivanih osjećaja. Hoće li im slučajni susret pokazati da prava ljubav dolazi onda kada je najmanje očekujemo? Film 'Igra sudbine' donosi šarmantnu priču o ljubavi, slučajnostima i drugim prilikama.

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