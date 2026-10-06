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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 1 Epizoda 15

Jedan poslovni čovjek ubijen je ispred svog noćnog kluba. Moser uskoro uhićuje osumnjičenika, no njegova ekipa ne uspijeva izvući nikakve rezultate tijekom ispitivanja. Taj čovjek je dio mreže plaćenih ubojica i uspijeva oteti Rexa. Richard Moser mora pronaći Rexa i spriječiti osumnjičenika da pobjegne.

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Dostupno još 4 dana

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