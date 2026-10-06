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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 1

Mala Ines Kunz nestaje iz zabavnog parka. Tri dana kasnije, pronađena je mrtva na obali Dunava. Nekoliko djevojčica nestane iz istog parka, a nekoliko dana kasnije pronađene su, onesposobljene, zlostavljane i šokirane.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 1

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  • Sezona 5