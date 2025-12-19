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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 2

Nakon iznenadnog kočenja, vlakoposlužitelj vjeruje da je nekoga usmrtio na prugama, no forenzičar dr. Graf sumnja u samoubojstvo i smatra da je osoba ubijena sat vremena prije nego što je stavljena na pruge.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 5