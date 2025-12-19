Inspektor Rex , Kommissar Rex
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Nakon iznenadnog kočenja, vlakoposlužitelj vjeruje da je nekoga usmrtio na prugama, no forenzičar dr. Graf sumnja u samoubojstvo i smatra da je osoba ubijena sat vremena prije nego što je stavljena na pruge.Prikaži više
Sezona 1Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 2Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 5Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
47:24
1. epizoda
Mala Ines Kunz nestaje iz zabavnog parka. Tri dana kasnije, pronađena je mrtva na obali Dunava. Nekoliko djevojčica nestane iz istog parka, a nekoliko dana kasnije pronađene su, onesposobljene, zlostavljane i šokirane.
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