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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 4

Njemački turist fotografira mladiće u središtu Beča. Jednog od njih navečer poziva u svoju hotelsku sobu. Sljedećeg jutra turist je pronađen mrtav – fotografije su jedini trag.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 1

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