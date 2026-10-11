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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 6

Muškarac je ubijen vatrenim oružjem u hotelskoj sobi, a telefonska operaterka Brigitte Heinrich svjedokinja je ubojstva. Nad slijepom svjedokinjom počinju se izvršavati sofisticirani atentati.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

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  • Sezona 2

  • Sezona 5