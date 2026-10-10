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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 5

U kozmetičkom salonu u centru Beča klijentica se guši tijekom tretmana lica. Sudski liječnik utvrđuje da je riječ o ubojstvu.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

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  • Sezona 2

  • Sezona 5