Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 7

Ernst Fuchs i Fritz Groh napadaju vozilo za prijevoz novca. U razmjeni vatre pogibaju Fritz i jedan vozač blindiranog vozila, dok Ernst bježi s novcem.

Prikaži više
Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

Slični sadržaji

Poirot
Odjel za umorstva
Columbo
Doušnik
Zaboravljeni slučaj
Grijeh
Za Elisu: Slučaj Claps
Monk
Vratit će se rode
Ubojstvo
Dobar i loš murjak
Zvonili ste, milorde?
Zatvorenik
Hudson i Rex
Mit o Zodijaku ubojici
Inspektor Rex 2
S2/E7
Prikaži više

  • Sezona 2

  • Sezona 5