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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 8

Usred zime, mala Sabine pronađena je mrtva u vanjskom bazenu. Ubrzo postaje jasno da je riječ o ubojstvu. Moser postavlja zamku počinitelju.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

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  • Sezona 5