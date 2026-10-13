Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 4 dana
Usred zime, mala Sabine pronađena je mrtva u vanjskom bazenu. Ubrzo postaje jasno da je riječ o ubojstvu. Moser postavlja zamku počinitelju.Prikaži više
Sezona 2Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 5Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
46:54
4. epizoda
Njemački turist fotografira mladiće u središtu Beča. Jednog od njih navečer poziva u svoju hotelsku sobu. Sljedećeg jutra turist je pronađen mrtav – fotografije su jedini trag.
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46:10
5. epizoda
U kozmetičkom salonu u centru Beča klijentica se guši tijekom tretmana lica. Sudski liječnik utvrđuje da je riječ o ubojstvu.
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45:47
6. epizoda
Muškarac je ubijen vatrenim oružjem u hotelskoj sobi, a telefonska operaterka Brigitte Heinrich svjedokinja je ubojstva. Nad slijepom svjedokinjom počinju se izvršavati sofisticirani atentati.
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46:40
7. epizoda
Ernst Fuchs i Fritz Groh napadaju vozilo za prijevoz novca. U razmjeni vatre pogibaju Fritz i jedan vozač blindiranog vozila, dok Ernst bježi s novcem.
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