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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 11

Bogatog poduzetnika otmu tijekom njegove svakodnevne vožnje. Jedini svjedok otmice pronađen je mrtav i tajnu odnosi sa sobom u grob. Inspektor Moser i Rex ponovno se suočavaju sa složenom misterijom.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

  • Sezona 6

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  • Sezona 2

  • Sezona 5

  • Sezona 6