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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 2 Epizoda 10

Mlada lijepa žena zadavljena je u kupaonici. Rex reagira na miris koji se zadržao na pojasu kućnog ogrtača, no osim parfema počinitelj nije ostavio nikakve tragove.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 5

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  • Sezona 2

  • Sezona 5