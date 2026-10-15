Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 4 dana
Mlada lijepa žena zadavljena je u kupaonici. Rex reagira na miris koji se zadržao na pojasu kućnog ogrtača, no osim parfema počinitelj nije ostavio nikakve tragove.Prikaži više
Sezona 2Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 5Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
45:47
6. epizoda
Muškarac je ubijen vatrenim oružjem u hotelskoj sobi, a telefonska operaterka Brigitte Heinrich svjedokinja je ubojstva. Nad slijepom svjedokinjom počinju se izvršavati sofisticirani atentati.
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46:40
7. epizoda
Ernst Fuchs i Fritz Groh napadaju vozilo za prijevoz novca. U razmjeni vatre pogibaju Fritz i jedan vozač blindiranog vozila, dok Ernst bježi s novcem.
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46:47
8. epizoda
Usred zime, mala Sabine pronađena je mrtva u vanjskom bazenu. Ubrzo postaje jasno da je riječ o ubojstvu. Moser postavlja zamku počinitelju.
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46:27
9. epizoda
Ritualno ubojstvo navodi Mosera i Rexa da razotkriju skupinu sotonista.
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