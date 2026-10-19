Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 5 dana
Automobil slijeće niz padinu, a vozač izgara do neprepoznatljivosti. Stručnjak za požare upozorava povjerenika Mosera i njegov tim da postoje ozbiljne nelogičnosti u nesreći.Prikaži više
Sezona 2Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 5Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 6Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
45:59
10. epizoda
Mlada lijepa žena zadavljena je u kupaonici. Rex reagira na miris koji se zadržao na pojasu kućnog ogrtača, no osim parfema počinitelj nije ostavio nikakve tragove.
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46:20
11. epizoda
Bogatog poduzetnika otmu tijekom njegove svakodnevne vožnje. Jedini svjedok otmice pronađen je mrtav i tajnu odnosi sa sobom u grob. Inspektor Moser i Rex ponovno se suočavaju sa složenom misterijom.
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46:19
12. epizoda
Dr. Hausner, profesor veterinarske medicine, iznenada se sruši na ulici i umire – navodno od srčanog udara. Ono što se u početku čini prirodnom smrću ubrzo se pokaže kao ubojstvo. Na mjestu zločina bile su njegova supruga i ljubavnica Uschi Reichert, no obje nemaju alibi.
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46:15
13. epizoda
Nakon što je vlasnik dviju trgovina mješovitom robom ubijen vatrenim oružjem, Moser se infiltrira na veletržnicu povrća radeći na tajno kao fizički radnik.
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