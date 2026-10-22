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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 2

Ovo je prvi slučaj koji Böck vodi s timom. Tijekom odrona stradaju mlada žena i njezin brat, a ona umire na mjestu nesreće. Dr. Graf obavještava Mosera i Böcka da joj je piće bilo otrovano, zbog čega brat postaje glavni osumnjičenik. No ubrzo se dogodi još jedno slično ubojstvo – žrtva je pila isto piće, a strah se počinje širiti cijelim Bečom.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 2

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  • Sezona 6