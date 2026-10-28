Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 8

Nestanak mlade djevojke pretvara se u potragu za mogućim otmičarem i ubojicom. Rex pronalazi važan trag koji policiju usmjerava prema osobi koja je bila blizu žrtve.

Prikaži više
Dostupno još 5 dana
Nastavi
Gledaj S3/E8
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 3

  • Sezona 6

Slični sadržaji

Odjel za umorstva
Poirot
Columbo
Ubojstvo
Grijeh
Doušnik
Za Elisu: Slučaj Claps
Zaboravljeni slučaj
Zatvorenik
Estonia
Vratit će se rode
Hudson i Rex
Dobar i loš murjak
Sovjetske traperice
Nijemi svjedok
Oglas