Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 5 dana
Serija zločina povezanih s neobičnim lutkama dovodi policiju do opasnog počinitelja. Rex i Moser pokušavaju povezati tragove prije nego što se dogodi još jedno ubojstvo.Prikaži više
Sezona 3Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 6Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
47:03
3. epizoda
Fotografkinja pronađe dijamante skrivena u punjenom medvjediću u muzeju, a nakon toga Moser mora pronaći ubojicu nekoliko ljudi zbog izgubljenih dijamanata.
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45:51
4. epizoda
Rex i policijski tim istražuju niz neobičnih događaja povezanih sa smrću pacijenta. Tragovi vode prema bolničkom okruženju, gdje se pojavljuje sumnja da netko namjerno ugrožava živote pacijenata.
Dostupno još 1 dan
46:16
5. epizoda
Smrt mladog učenika pokreće istragu. Möller i Rex pokušavaju otkriti što se dogodilo iza zatvorenih vrata škole, dok se među učenicima i nastavnicima pojavljuje više mogućih motiva.
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47:42
6. epizoda
Policija istražuje ubojstvo povezano s ljubomorom i snažnom emocionalnom vezom. Rex svojim izvanrednim njuhom pomaže pronaći tragove koje ljudski istražitelji nisu uspjeli uočiti.
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