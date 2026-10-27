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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 7

Serija zločina povezanih s neobičnim lutkama dovodi policiju do opasnog počinitelja. Rex i Moser pokušavaju povezati tragove prije nego što se dogodi još jedno ubojstvo.

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  • Sezona 3

  • Sezona 6

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