Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 5 dana
Naizgled miran vikend pretvara se u opasnu istragu kada se dogodi ubojstvo. Policija mora brzo otkriti tko je od prisutnih osoba imao motiv i priliku za zločin.Prikaži više
Sezona 3Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 6Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
46:16
5. epizoda
Smrt mladog učenika pokreće istragu. Möller i Rex pokušavaju otkriti što se dogodilo iza zatvorenih vrata škole, dok se među učenicima i nastavnicima pojavljuje više mogućih motiva.
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47:42
6. epizoda
Policija istražuje ubojstvo povezano s ljubomorom i snažnom emocionalnom vezom. Rex svojim izvanrednim njuhom pomaže pronaći tragove koje ljudski istražitelji nisu uspjeli uočiti.
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45:20
7. epizoda
Serija zločina povezanih s neobičnim lutkama dovodi policiju do opasnog počinitelja. Rex i Moser pokušavaju povezati tragove prije nego što se dogodi još jedno ubojstvo.
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45:30
8. epizoda
Nestanak mlade djevojke pretvara se u potragu za mogućim otmičarem i ubojicom. Rex pronalazi važan trag koji policiju usmjerava prema osobi koja je bila blizu žrtve.
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