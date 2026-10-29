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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 9

Naizgled miran vikend pretvara se u opasnu istragu kada se dogodi ubojstvo. Policija mora brzo otkriti tko je od prisutnih osoba imao motiv i priliku za zločin.

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  • Sezona 3

  • Sezona 6

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