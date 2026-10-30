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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 10

U muzeju dolazi do ubojstva, a vrijedni predmeti i osobe povezane s njima postaju dio istrage. Moser i Rex pokušavaju otkriti je li motiv bio krađa, osveta ili nešto mnogo osobnije.

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