Inspektor Rex , Kommissar Rex
Dostupno još 5 dana
U muzeju dolazi do ubojstva, a vrijedni predmeti i osobe povezane s njima postaju dio istrage. Moser i Rex pokušavaju otkriti je li motiv bio krađa, osveta ili nešto mnogo osobnije.Prikaži više
Sezona 3Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 6Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
47:42
6. epizoda
Policija istražuje ubojstvo povezano s ljubomorom i snažnom emocionalnom vezom. Rex svojim izvanrednim njuhom pomaže pronaći tragove koje ljudski istražitelji nisu uspjeli uočiti.
Dostupno još 1 dan
45:20
7. epizoda
Serija zločina povezanih s neobičnim lutkama dovodi policiju do opasnog počinitelja. Rex i Moser pokušavaju povezati tragove prije nego što se dogodi još jedno ubojstvo.
Dostupno još 2 dana
45:30
8. epizoda
Nestanak mlade djevojke pretvara se u potragu za mogućim otmičarem i ubojicom. Rex pronalazi važan trag koji policiju usmjerava prema osobi koja je bila blizu žrtve.
Dostupno još 3 dana
45:57
9. epizoda
Naizgled miran vikend pretvara se u opasnu istragu kada se dogodi ubojstvo. Policija mora brzo otkriti tko je od prisutnih osoba imao motiv i priliku za zločin.
Dostupno još 4 dana