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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 11

Rex i Moser istražuju ubojstvo povezano s restoranom. Tragovi ih vode prema ljudima iz žrtvina privatnog i poslovnog života, a Rex ponovno pomaže pronaći ključne dokaze.

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