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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 3 Epizoda 13

Mala Isabella König je oteta, a otmičar je skriva izvan Beča u pješčanoj jami. Nakon što policija pronađe otmičara, Rex i Moser moraju što prije pronaći dijete jer joj prijeti da će biti zatrpana pijeskom.

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  • Sezona 3

  • Sezona 6

  • Sezona 7

45:30
Inspektor Rex - Sezona 3 - 8. epizoda

8. epizoda

Nestanak mlade djevojke pretvara se u potragu za mogućim otmičarem i ubojicom. Rex pronalazi važan trag koji policiju usmjerava prema osobi koja je bila blizu žrtve.
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45:57
Inspektor Rex - Sezona 3 - 9. epizoda

9. epizoda

Naizgled miran vikend pretvara se u opasnu istragu kada se dogodi ubojstvo. Policija mora brzo otkriti tko je od prisutnih osoba imao motiv i priliku za zločin.
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47:42
Inspektor Rex - Sezona 3 - 10. epizoda

10. epizoda

U muzeju dolazi do ubojstva, a vrijedni predmeti i osobe povezane s njima postaju dio istrage. Moser i Rex pokušavaju otkriti je li motiv bio krađa, osveta ili nešto mnogo osobnije.
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48:26
Inspektor Rex - Sezona 3 - 11. epizoda

11. epizoda

Rex i Moser istražuju ubojstvo povezano s restoranom. Tragovi ih vode prema ljudima iz žrtvina privatnog i poslovnog života, a Rex ponovno pomaže pronaći ključne dokaze.
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47:32
Inspektor Rex - Sezona 3 - 12. epizoda

12. epizoda

Istraga počinje nakon ubojstva žene. Moser i Rex pokušavaju otkriti njezine veze i posljednje kontakte, dok se iza naizgled običnog slučaja pojavljuje mračna tajna.
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43:13
Inspektor Rex - Sezona 3 - 13. epizoda

13. epizoda

Mala Isabella König je oteta, a otmičar je skriva izvan Beča u pješčanoj jami. Nakon što policija pronađe otmičara, Rex i Moser moraju što prije pronaći dijete jer joj prijeti da će biti zatrpana pijeskom.
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