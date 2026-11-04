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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 4 Epizoda 2

Zaposlenik tvrtke za prijevoz novca pogiba nakon pada kroz prozor. Njegova supruga je neposredno prije toga bila ugrožena, ali svi glavni osumnjičeni imaju alibi. Tijekom istrage pojavljuju se znakovi da bi moglo uslijediti još jedno ubojstvo.

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S4/E2
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