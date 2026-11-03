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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 4 Epizoda 1

Učenik Stefan Dorner ucjenjuje profesoricu fotografijama na kojima se vidi kako ljubi jednog od učenika. Ubrzo nakon toga Stefan je pronađen mrtav, a Moser i Rex istražuju školu kako bi otkrili ubojicu.

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S4/E1
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  • Sezona 4

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