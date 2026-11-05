Inspektor Rex , Kommissar Rex
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Moser i Rex ulaze u izuzetno opasan slučaj. Istraga ih dovodi do prijetnje koja će imati velike posljedice za Moserov život i označiti jednu od najvažnijih prekretnica serije.Prikaži više
Sezona 3Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 4Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 6Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
Sezona 7Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex' osvojila je gledatelje diljem svijeta zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji napete radnje, emocionalne topline i šarma neustrašivog policijskog psa. Radnja serije smještena je u Beču, gdje policijski inspektor, nakon bolnog razvoda, odlučuje udomiti psa Rexa, koji je također izgubio svog partnera. Zajedno postaju nerazdvojni tim i rješavaju niz složenih zločina – od ubojstava do otmica i korupcije. 'Inspektor Rex' ne donosi samo kriminalističku napetost, već i dirljive trenutke prijateljstva, odanosti i međusobnog povjerenja. Popularnost serije leži upravo u toj snažnoj povezanosti čovjeka i psa, što 'Inspektora Rexa' čini mnogo više od obične detektivske priče. Bez sumnje, 'Inspektor Rex' ostaje jedan od najprepoznatljivijih televizijskih simbola europske kriminalističke produkcije.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Tobias Moretti, Gedeon Burkhard, Marc HoffmannDržava: Austrija, Njemačka, Italija
46:56
1. epizoda
Učenik Stefan Dorner ucjenjuje profesoricu fotografijama na kojima se vidi kako ljubi jednog od učenika. Ubrzo nakon toga Stefan je pronađen mrtav, a Moser i Rex istražuju školu kako bi otkrili ubojicu.
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45:39
2. epizoda
Zaposlenik tvrtke za prijevoz novca pogiba nakon pada kroz prozor. Njegova supruga je neposredno prije toga bila ugrožena, ali svi glavni osumnjičeni imaju alibi. Tijekom istrage pojavljuju se znakovi da bi moglo uslijediti još jedno ubojstvo.
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