Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 4 Epizoda 3

Moser i Rex ulaze u izuzetno opasan slučaj. Istraga ih dovodi do prijetnje koja će imati velike posljedice za Moserov život i označiti jednu od najvažnijih prekretnica serije.

Prikaži više
Dostupno još 6 dana
Nastavi
Gledaj S4/E3
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 3

  • Sezona 4

  • Sezona 6

  • Sezona 7

Slični sadržaji

Poirot
Zaboravljeni slučaj
Doušnik
Zatvorenik
Dobar i loš murjak
Dr. House
Za Elisu: Slučaj Claps
Castle
Vera
Zlatni dečki
Odrasli
Sovjetske traperice
Na dužnosti
Veličanstveni duo
Oglas