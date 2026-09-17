Inspektor Rex - Sezona 4 - 16. epizoda

Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 4 Epizoda 16

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.

Prikaži više
Dostupno još 3 dana

  • Sezona 4

46:49
Inspektor Rex - Sezona 4 - 13. epizoda

13. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još samo danas
46:06
Inspektor Rex - Sezona 4 - 14. epizoda

14. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 1 dan
46:50
Inspektor Rex - Sezona 4 - 15. epizoda

15. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 2 dana
46:17
Inspektor Rex - Sezona 4 - 16. epizoda

16. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 3 dana
46:28
Inspektor Rex - Sezona 4 - 17. epizoda

17. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 4 dana
46:09
Inspektor Rex - Sezona 4 - 18. epizoda

18. epizoda

Moser i Rex istražuju ubojstvo koje se dogodilo na kontejnerskom terminalu. Slučaj je neobičan jer svi glavni osumnjičenici imaju čvrste alibije. Istraga postaje sve opasnija i Moser se na kraju nađe u smrtonosnoj situaciji.
Dostupno još 5 dana
45:44
Inspektor Rex - Sezona 4 - 19. epizoda

19. epizoda

Moser je teško ranjen, a Rex ostaje bez svog partnera. Nakon Moserove smrti policija pokušava nastaviti istragu i pronaći odgovorne za zločin. Rex je posebno pogođen gubitkom svog gospodara, a u priču ulazi novi inspektor Alexander Brandtner, koji će postupno izgraditi odnos s Rexom.
Dostupno još 6 dana

Slični sadržaji

Poirot
Odjel za umorstva
Ubojstvo
Grijeh
Zaboravljeni slučaj
Doušnik
Columbo
Zatvorenik
Hudson i Rex
Za Elisu: Slučaj Claps
Estonia
Chicago u plamenu
Vratit će se rode
Monk
Nijemi svjedok