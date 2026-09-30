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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 5 Epizoda 1

Tijekom pljačke draguljarnice jedna konobarica je ubijena, a druga teško ranjena. Rex i Brandtner istražuju što se dogodilo i pokušavaju otkriti tko stoji iza pljačke.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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  • Sezona 4

  • Sezona 5