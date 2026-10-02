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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 5 Epizoda 3

Brandtner, Böck i Rex odlaze na vožnju balonom iznad Beča. Sasvim slučajno iz zraka promatraju bijeg pljačkaša nakon pljačke banke. Kada jedan prolaznik pokuša zaustaviti kriminalce i bude ubijen, Rex i ekipa uključuju se u potragu.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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