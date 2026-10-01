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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 5 Epizoda 2

Serija pljački medicinskih vozila prerasta u ubojstva vozača. Tragovi vode Brandtnera i Rexa sve do Mađarske, gdje nestaje ukradena roba. Jedan od uključenih muškaraca dolazi u Austriju s vozilom i otkriva tijelo, nakon čega želi napustiti cijeli posao.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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  • Sezona 4

  • Sezona 5