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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 5 Epizoda 4

Udana žena započinje ljubavnu vezu s također oženjenim muškarcem. Dok on želi da napusti supruga i započne novi život s njim, ona to odbija. Situacija se sve više komplicira i prerasta u slučaj za Brandtnera i Rexa.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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  • Sezona 4

  • Sezona 5