Inspektor Rex - Sezona 5 - 7. epizoda

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Inspektor Rex , Kommissar Rex

Sezona 5 Epizoda 7

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 5

46:37
Inspektor Rex - Sezona 5 - 2. epizoda

2. epizoda

Serija pljački medicinskih vozila prerasta u ubojstva vozača. Tragovi vode Brandtnera i Rexa sve do Mađarske, gdje nestaje ukradena roba. Jedan od uključenih muškaraca dolazi u Austriju s vozilom i otkriva tijelo, nakon čega želi napustiti cijeli posao.
Dostupno još samo danas
45:43
Inspektor Rex - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Brandtner, Böck i Rex odlaze na vožnju balonom iznad Beča. Sasvim slučajno iz zraka promatraju bijeg pljačkaša nakon pljačke banke. Kada jedan prolaznik pokuša zaustaviti kriminalce i bude ubijen, Rex i ekipa uključuju se u potragu.
Dostupno još 1 dan
45:29
Inspektor Rex - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

Udana žena započinje ljubavnu vezu s također oženjenim muškarcem. Dok on želi da napusti supruga i započne novi život s njim, ona to odbija. Situacija se sve više komplicira i prerasta u slučaj za Brandtnera i Rexa.
Dostupno još 2 dana
45:10
Inspektor Rex - Sezona 5 - 5. epizoda

5. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 2 dana
47:09
Inspektor Rex - Sezona 5 - 6. epizoda

6. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 3 dana
45:21
Inspektor Rex - Sezona 5 - 7. epizoda

7. epizoda

Novi je inspektor u gradu i odaziva se na ime Rex! Nakon što mu je dotadašnji vlasnik ubijen, Rex pripadne inspektoru Richardu Moseru (Tobias Moretti), koji se nadavno rastao. Rex je svestrani pas detektiv koji otkriva ubojstva, ali i njuši raznu krijumčarenu robu i narkotike pa on i Moser uspješno i neumorno odgonetavaju zločine, a pomaže im i inspektor Stockinger (Karl Markovics). Inspektori su dio ureda austrijske kriminalističke policije Kriminalpolizei, tj. odjela za ubojstva, koji na ulicama Beča rješava najzagonetnije slučajeve. Richard Moser, Ernst Stockinger i Peter Höllerer, koje tumače Tobias Moretti, Karl Markovics i Wolf Bachofner, te naravno glavna zvijezda serije Reginald von Ravenhorst kao Rex, ponijeli su glavne uloge u ovoj kultnoj seriji. Tu su još forenzički stručnjak dr. Leo Graf (Gergard Zemann) i umirovljeni policajac Max Koch (Fritz Muliar). Ovu popularnu austrijsko-talijansku kriminalističku seriju stvorili su Peter Hajek i Peter Moser, a prvo prikazivanje trajalo je od 1994. do 2004. Godine 2008. serija je oživljena u austrijsko-talijanskoj koprodukciji, a od 2009. gotovo u potpunosti se snimala u Italiji. Nakon osam sezona, ova omiljena serija o policijskom psu, njemačkom ovčaru, završila je 2015. Snimljen je i spin-off 'Stockinger,' serija koja se usredotočuje na Ernsta Stockingera, a prikazana je 1996. Također, producirane su poljska, ruska, portugalska, litavska, slovačka te kanadska inačica 'Hudson i Rex', koju također gledamo na RTL-ovim kanalima.
Dostupno još 4 dana

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