IQ 160 - Sezona 1 - 8. epizoda

IQ 160 - Sezona 1

2026

Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi kriminalističku komediju koja dokazuje da najveći detektivski talent ponekad nosi radnu uniformu. Dajana Čuljak utjelovljuje Marinu Kapov — čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i osobu s IQ-om od 160 kojeg skriva od svih oko sebe. Kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, policija primijeti njezin talent i Marina postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš) — discipliniranom istražitelju koji se strogo drži pravila i koji u Marini vidi sve osim kolege. Adaptacija francuskog hita 'HPI' koji je od 2021. osvojio europsku publiku, 'IQ 160' smještena je u ljetni Zagreb i spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i kemijom dvoje potpuno različitih partnera. Ne propusti 'IQ 160', ekskluzivno samo na platformi Voyo!