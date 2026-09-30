IQ 160 - Sezona 1 - 8. epizoda

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IQ 160

Sezona 1 Epizoda 8

Smrt Lidije Viculin, mlade klizačice pronađene pregažene vlastitim automobilom, otvara istragu koja povezuje njezin slučaj s ranijim ubojstvom Nikole Zaninovića. Tragovi vode do njihove zajedničke prošlosti, starih odnosa i događaja koji otkrivaju da iza dvostruke tragedije stoji puno više od obične nesreće.

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  • Sezona 1

44:31
IQ 160 - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Marina Kapov, čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji s iznimnim analitičkim sposobnostima, uključuje se u istragu smrti muža odvjetnice Ane Tokić. Dok policija sumnja na bijeg supruge nakon ubojstva, Marina uočava detalje koji ne odgovaraju službenoj verziji i otkriva tragove koji upućuju na prisutnost treće osobe. Svojom sposobnošću povezivanja činjenica otvara nova pitanja o lažnim dokazima i skrivenim motivima.
41:47
IQ 160 - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Marina započinje rad kao savjetnica u policijskom timu, s čime detektiv Tomislav Ramljak baš i nije zadovoljan. Uključuje se u istragu smrti Marka Katića, koja na prvi pogled izgleda kao samoubojstvo. Zajedno s detektivom Ramljakom otkriva tragove koji upućuju na složeniji slučaj, dok sumnje oko identiteta žrtve otvaraju nova pitanja i vode istragu u neočekivanom smjeru. Istovremeno, Marina se suočava s pričom o Borni Horvatu, bivšem partneru, čiji nestanak prije 15 godina ponovno otvara pitanja iz njezine prošlosti.
41:49
IQ 160 - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Marina i detektiv Ramljak preuzimaju istragu nestanka djevojčica Mije i Tee nakon ubojstva njihova oca. Dok tragovi vode prema obiteljskim sukobima, skrbništvu i poslovnim tajnama, policija pokušava otkriti što se zaista dogodilo i pronaći djevojčice prije nego što bude prekasno. Istraga otkriva sve složeniju mrežu laži, prijetnji i skrivenih motiva.
40:37
IQ 160 - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Smrt veterinarke za egzotične životinje Fani Alavanje u početku izgleda kao prirodna, no pronađeni tragovi otvaraju sumnju da se iza njezine smrti krije nešto više. Istraga otkriva složene odnose, skrivene tajne i detalje iz Faniina života koji mijenjaju sliku o slučaju. Marina saznaje o događaju iz prosinca 2010., koji bi mogao biti povezan s Bornom Horvatom.
43:01
IQ 160 - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Pokušaj ubojstva Emila Kajića pokreće istragu koja otkriva složenu mrežu lažnih identiteta, obiteljskih tajni i skrivenih motiva. Marina i detektiv Ramljak otkrivaju da priča o njegovoj navodnoj kćeri nije ono što se na prvi pogled čini, a tragovi ih vode prema slučaju povezanom s transplantacijom srca. Dok pokušavaju otkriti tko stoji iza napada, Marina se istovremeno suočava s novim detaljima iz svoje prošlosti i pitanjima koja otvara priča o Borni Horvatu.
43:51
IQ 160 - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Ubojstvo Jurice Vinkovića otvara istragu koja vodi od nogometnih sukoba i navijačkog nasilja do skrivenih odnosa i osobnih motiva. Tragovi iz svlačionice, snimke Dore Marinov i iskazi ljudi bliskih žrtvi otkrivaju da iza zločina stoji mnogo složenija priča nego što se u početku činilo.
49:41
IQ 160 - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Ubojstvo Martina Mamića otvara istragu u veslačkom klubu, gdje Marina i detektiv Ramljak otkrivaju priču o starim sukobima, prijetnjama i traumama iz prošlosti. Dok tragovi vode prema Goranu i Romani Spajić, istraga otkriva da su njihova sjećanja i svjedočenja možda dio puno veće manipulacije.
46:41
IQ 160 - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Smrt Lidije Viculin, mlade klizačice pronađene pregažene vlastitim automobilom, otvara istragu koja povezuje njezin slučaj s ranijim ubojstvom Nikole Zaninovića. Tragovi vode do njihove zajedničke prošlosti, starih odnosa i događaja koji otkrivaju da iza dvostruke tragedije stoji puno više od obične nesreće.

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