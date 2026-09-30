IQ 160 - Sezona 1 - 8. epizoda

IQ 160
Smrt Lidije Viculin, mlade klizačice pronađene pregažene vlastitim automobilom, otvara istragu koja povezuje njezin slučaj s ranijim ubojstvom Nikole Zaninovića. Tragovi vode do njihove zajedničke prošlosti, starih odnosa i događaja koji otkrivaju da iza dvostruke tragedije stoji puno više od obične nesreće.Prikaži više
Prvi Voyo Original o kojem svi pričaju i najgledanija serija na platformi!
Sezona 1Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi kriminalističku komediju koja dokazuje da najveći detektivski talent ponekad nosi radnu uniformu. Dajana Čuljak utjelovljuje Marinu Kapov — čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i osobu s IQ-om od 160 kojeg skriva od svih oko sebe. Kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, policija primijeti njezin talent i Marina postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš) — discipliniranom istražitelju koji se strogo drži pravila i koji u Marini vidi sve osim kolege. Adaptacija francuskog hita 'HPI' koji je od 2021. osvojio europsku publiku, 'IQ 160' smještena je u ljetni Zagreb i spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i kemijom dvoje potpuno različitih partnera. Ne propusti 'IQ 160', ekskluzivno samo na platformi Voyo!Žanr: Krimi, KomedijaGlumci: Dajana Čuljak, Luka Peroš, Ivan Molnar, Marina Redžepović, Stjepan PerićDržava: Hrvatska
44:31
1. epizoda
Marina Kapov, čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji s iznimnim analitičkim sposobnostima, uključuje se u istragu smrti muža odvjetnice Ane Tokić. Dok policija sumnja na bijeg supruge nakon ubojstva, Marina uočava detalje koji ne odgovaraju službenoj verziji i otkriva tragove koji upućuju na prisutnost treće osobe. Svojom sposobnošću povezivanja činjenica otvara nova pitanja o lažnim dokazima i skrivenim motivima.
41:47
2. epizoda
Marina započinje rad kao savjetnica u policijskom timu, s čime detektiv Tomislav Ramljak baš i nije zadovoljan. Uključuje se u istragu smrti Marka Katića, koja na prvi pogled izgleda kao samoubojstvo. Zajedno s detektivom Ramljakom otkriva tragove koji upućuju na složeniji slučaj, dok sumnje oko identiteta žrtve otvaraju nova pitanja i vode istragu u neočekivanom smjeru. Istovremeno, Marina se suočava s pričom o Borni Horvatu, bivšem partneru, čiji nestanak prije 15 godina ponovno otvara pitanja iz njezine prošlosti.
41:49
3. epizoda
Marina i detektiv Ramljak preuzimaju istragu nestanka djevojčica Mije i Tee nakon ubojstva njihova oca. Dok tragovi vode prema obiteljskim sukobima, skrbništvu i poslovnim tajnama, policija pokušava otkriti što se zaista dogodilo i pronaći djevojčice prije nego što bude prekasno. Istraga otkriva sve složeniju mrežu laži, prijetnji i skrivenih motiva.
40:37
4. epizoda
Smrt veterinarke za egzotične životinje Fani Alavanje u početku izgleda kao prirodna, no pronađeni tragovi otvaraju sumnju da se iza njezine smrti krije nešto više. Istraga otkriva složene odnose, skrivene tajne i detalje iz Faniina života koji mijenjaju sliku o slučaju. Marina saznaje o događaju iz prosinca 2010., koji bi mogao biti povezan s Bornom Horvatom.
43:01
5. epizoda
Pokušaj ubojstva Emila Kajića pokreće istragu koja otkriva složenu mrežu lažnih identiteta, obiteljskih tajni i skrivenih motiva. Marina i detektiv Ramljak otkrivaju da priča o njegovoj navodnoj kćeri nije ono što se na prvi pogled čini, a tragovi ih vode prema slučaju povezanom s transplantacijom srca. Dok pokušavaju otkriti tko stoji iza napada, Marina se istovremeno suočava s novim detaljima iz svoje prošlosti i pitanjima koja otvara priča o Borni Horvatu.
43:51
6. epizoda
Ubojstvo Jurice Vinkovića otvara istragu koja vodi od nogometnih sukoba i navijačkog nasilja do skrivenih odnosa i osobnih motiva. Tragovi iz svlačionice, snimke Dore Marinov i iskazi ljudi bliskih žrtvi otkrivaju da iza zločina stoji mnogo složenija priča nego što se u početku činilo.
49:41
7. epizoda
Ubojstvo Martina Mamića otvara istragu u veslačkom klubu, gdje Marina i detektiv Ramljak otkrivaju priču o starim sukobima, prijetnjama i traumama iz prošlosti. Dok tragovi vode prema Goranu i Romani Spajić, istraga otkriva da su njihova sjećanja i svjedočenja možda dio puno veće manipulacije.
46:41
8. epizoda
Smrt Lidije Viculin, mlade klizačice pronađene pregažene vlastitim automobilom, otvara istragu koja povezuje njezin slučaj s ranijim ubojstvom Nikole Zaninovića. Tragovi vode do njihove zajedničke prošlosti, starih odnosa i događaja koji otkrivaju da iza dvostruke tragedije stoji puno više od obične nesreće.