Potresna priča o norveškim židovima koji su tijekom Drugog svjetskog rata osjetili lažni osjećaj sigurnosti i zaštite - Izdani, sve dok se antisemitizam nije brutalno proširio i u Norvešku. Kako se rat u Europi nastavljao, njihova svakodnevica se dramatično mijenjala – od oduzimanja radiouređaja do pečata „J“ u putnim ispravama, simbolom njihove izolacije i diskriminacije. Situacija dostiže vrhunac kada su svi muškarci stariji od petnaest godina uhićeni i deportirani u koncentracijske logore, ostavljajući svoje obitelji u strahu i očaju. Izdani zaranja duboko u priču o gubitku, otporu i borbi za preživljavanje u najmračnijim danima povijesti. Film istražuje kako se zajednica suočava s brutalnom stvarnošću rata i genocida, naglašavajući važnost sjećanja i pravde za žrtve. Izdani nije samo priča o norveškim židovima tijekom Drugog svjetskog rata; to je univerzalni podsjetnik na posljedice mržnje i važnost solidarnosti u ljudskosti. Kroz svoje emotivno pripovijedanje, film ostavlja trajan dojam, pozivajući na razumijevanje i empatiju prema onima koji su patili pod nepravdom i nasiljem.

Prikaži više