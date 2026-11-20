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'Iznajmljena ljubav' popularna je turska romantična serija o neočekivanoj ljubavi, tajnama i obiteljskim spletkama. Mlada Defne (Elçin Sangu) pokušava spasiti brata od dugova kada dobije neobičnu ponudu. Bogata Neriman nudi joj novac kako bi zavela uspješnog dizajnera obuće Ömera (Barış Arduç) i navela ga na brak. Defne prihvaća ponudu i zapošljava se kao njegova asistentica, no planirana prijevara ubrzo prerasta u iskrene osjećaje. Hoće li tajne i laži uništiti njihovu ljubav? Otkrij u seriji 'Iznajmljena ljubav' na Voyo!

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