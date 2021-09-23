Ja sam Zlatan , I Am Zlatan

2021 1 h 37 min

Inspirativna filmska priča Ja sam Zlatan prati životni put Zlatana Ibrahimovića, od teškog djetinjstva u siromašnom švedskom predgrađu do uspjeha da bude jedan od najvećih nogometnih talenata 21. stoljeća. Sin imigranata s Balkana, Zlatan je kroz nogomet pronašao izlaz iz teške stvarnosti koja ga je okruživala, pokazujući ne samo izvanredan talent, već i neupitno samopouzdanje koje će ga odvesti na vrh svjetskog nogometa. Ja sam Zlatan istražuje Zlatanove rane godine, borbe, izazove i trijumfe koji su oblikovali njegovu karijeru i osobnost, odigravajući ključnu ulogu na njegovom putu do slavnih klubova kao što su Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain i Manchester United. Film ne samo da osvjetljava Zlatanovu nogometnu karijeru, već i pruža dubok uvid u njegovu osobnu borbu, odnos s obitelji, kao i kulturološke i socijalne prepreke s kojima se suočavao. Ja sam Zlatan je više od sportske biografije; to je priča o snazi volje, odlučnosti i nevjerojatnoj sposobnosti prevladavanja prepreka na putu do ostvarenja snova.