'King Kong' spektakularni je pustolovni film redatelja Petera Jacksona, nagrađen s tri Oscara. Radnja je smještena u 1933. godinu, kada ambiciozni filmaš Carl Denham (Jack Black) okuplja ekipu i kreće na tajanstveni otok Skull. Među njima su glumica Ann Darrow (Naomi Watts) i scenarist Jack Driscoll (Adrien Brody), no njihova se pustolovina ubrzo pretvara u borbu za preživljavanje. Ann zarobljavaju domoroci koji je namjeravaju žrtvovati divovskoj gorili Kongu. Uz impresivne vizualne efekte, opasna stvorenja i emotivnu priču, 'King Kong' donosi nezaboravnu avanturu o ljubavi, hrabrosti i preživljavanju.

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