Romantična komedija Kišni dan u New Yorku prati Ashleigh (Elle Fanning) i njezinu avanturu u New Yorku, gdje za studentske novine treba intervjuirati poznatog redatelja Rollanda Pollarda (Liev Schreiber). Tijekom svog boravka, Ashleigh upoznaje scenarista Teda (Jude Law) i glumca Francisca Vegu (Diego Luna), što dovodi do niza neočekivanih događaja. Film Kišni dan u New Yorku istražuje kako javnost može zamagliti granicu između stvarnog i izmišljenog. Osim humorističnog i toplog pogleda na ljubav, ambicije i identitet, film Kišni dan u New Yorku nudi zanimljive dinamične kulise New Yorka. Kroz vlastito iskustvo Ashleigh shvaća složenost života i ljubavi, dok Kišni dan u New Yorku osvjetljava čari i zamke velikog grada. Film je isprepleten romansom, komedijom i malim životnim lekcijama, čineći ga nezaboravnim iskustvom koje odjekuje stvarnošću i maštom.

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