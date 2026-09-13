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Kralj škorpiona
The Scorpion King
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Kralj škorpiona , The Scorpion King

2002 1 h 27 min
12

Uzbudljiva avanturistička fantazija 'Kralj škorpiona' smještena je u mitsko doba prije piramida. Zli kralj Memnon (Steven Brand) uz pomoć proročice pokušava osvojiti cijeli poznati svijet, a vođe slobodnih plemena angažiraju ratnika Mathayusa (The Rock) kako bi ga zaustavio. No misija će ga odvesti na put koji će od plaćenog ubojice stvoriti legendarnog vladara. 'Kralj škorpiona', redatelja Chucka Russella, donosi spektakularne akcijske scene, drevne legende i nezaboravnu pustolovinu, uz The Rocka u njegovoj kultnoj ulozi.

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Uzbudljivo Avantura Povijesno
Dostupno još 8 dana

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