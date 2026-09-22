Liga nacija 2026. na Novoj TV
Liga nacija 2026. na Novoj TV ,
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Hrvatska otvara novu sezonu Lige nacija gostovanjem kod Češke u Pragu. Vatrene čeka zahtjevan prvi ispit i borba za važne bodove na startu natjecanja. Utakmicu Češka – Hrvatska gledajte na Novoj TV na platformi Voyo u subotu, 26.9.Prikaži više
NajavaLiga nacija 2026. na Novoj TVNajbolje europske reprezentacije ponovno se susreću u Ligi nacija 2026., natjecanju koje donosi velike dvoboje, borbu za prestiž i važne bodove. Sve utakmice Lige nacija na Novoj TV pratite uživo na platformi Voyo.Žanr: Sport
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Liga nacija na Novoj TV: Češka - Hrvatska - najava
Hrvatska otvara novu sezonu Lige nacija gostovanjem kod Češke u Pragu. Vatrene čeka zahtjevan prvi ispit i borba za važne bodove na startu natjecanja. Utakmicu Češka – Hrvatska gledajte na Novoj TV na platformi Voyo u subotu, 26.9.
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Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Engleska - ...
Hrvatska u trećem kolu Lige nacija dočekuje Englesku na riječkoj Rujevici. Vatrene u subotu 3. listopada od 18 sati čeka prvi domaći dvoboj u skupini i novi veliki izazov protiv jednog od najjačih europskih suparnika. Utakmicu Hrvatska – Engleska gledajte uživo na Novoj TV na platformi Voyo u subotu, 03.10.
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Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Španjolska - ...
Hrvatska u četvrtom kolu Lige nacija dočekuje Španjolsku. Vatrene 6. listopada od 20:45 očekuje novi veliki dvoboj u skupini A3 protiv aktualnog europskog prvaka. Utakmicu Hrvatska – Španjolska gledajte na Novoj TVm na platformi Voyo u utorak, 6.10.
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Liga nacija na Novoj TV: Engleska - Hrvatska - ...
Wembley donosi novi veliki ispit za Vatrene. Hrvatska 12. studenoga od 20:45 gostuje kod Engleske u dvoboju koji bi mogao imati važnu ulogu u raspletu skupine A3. Utakmicu Engleska – Hrvatska gledajte uživo na Novoj TV na platformi Voyo u četvrtak, 12.11.
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Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Češka - najava
Vatreni grupnu fazu Lige nacija zaključuju pred domaćom publikom protiv Češke. Susret je na rasporedu 15. studenoga u 20:45, a Hrvatskoj donosi posljednji izazov u skupini A3. Utakmicu Hrvatska – Češka gledajte uživo na Novoj TV na platformi Voyo u nedjelju, 15.11.
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Liga nacija na Novoj TV: Španjolska - Hrvatska - ...
Hrvatsku očekuje veliki izazov protiv Španjolske u novom dvoboju Lige nacija. Vatreni će protiv jednog od najjačih europskih suparnika tražiti važne bodove i još jedan veliki rezultat. Utakmicu Španjolska – Hrvatska gledajte na Novoj TV na platformi Voyo u utorak, 29.9.
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