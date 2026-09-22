Liga nacija 2026. na Novoj TV ,

Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Engleska - ...

Hrvatska u trećem kolu Lige nacija dočekuje Englesku na riječkoj Rujevici. Vatrene u subotu 3. listopada od 18 sati čeka prvi domaći dvoboj u skupini i novi veliki izazov protiv jednog od najjačih europskih suparnika. Utakmicu Hrvatska – Engleska gledajte uživo na Novoj TV na platformi Voyo u subotu, 03.10.

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