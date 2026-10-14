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Liga Portugal Betclic: Braga - Sporting CP

2026 Br. epizoda: 1

Portugalska Liga Betclic donosi nam uzbudljiv fudbalski okršaj u kojem se sastaju Braga - Sporting CP. Oba tima traže važne bodove, a svaki duel mogao bi da bude presudan u borbi za što bolji plasman na tabeli. U susretu Braga - Sporting CP, domaćin će pokušati da iskoristi prednost svog terena, dok Sporting CP stiže sa jasnim ciljem – da nametne svoj ritam i dođe do pobede. Očekuje nas dinamična utakmica, borba za svaku loptu i mnogo uzbuđenja. Ne propustite Braga - Sporting CP i pratite dešavanja iz portugalske Lige Betclic!

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