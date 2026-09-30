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Liga Portugal Betclic: Casa Pia - FC Porto ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: Casa Pia - FC Porto donosi dvoboj portugalskog prvenstva u kojem se Casa Pia na stadionu Estádio Municipal de Rio Maior susreće s jednim od najuspješnijih klubova portugalskog nogometa, FC Portom. Obje momčadi traže važne bodove u nastavku sezone, a gledatelje očekuje uzbudljiva utakmica puna borbe, taktike i nogometnih poteza.

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