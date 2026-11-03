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Liga Portugal Betclic: Estrela Amadora - SL Benfica ,

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Portugalsko prvenstvo donosi novi izazov za lisabonskog velikana! Liga Portugal Betclic: Estrela Amadora - SL Benfica na rasporedu je u nedjelju, 8. studenoga 2026. kada će stadion José Gomes u Amadori ugostiti dvoboj 11. kola. Benfica, jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka, predvođena opasnim napadačem Vangelisom Pavlidisom, traži važne bodove u utrci za vrh ljestvice. S druge strane, Estrela Amadora želi iskoristiti domaći teren i zaustaviti favorizirane goste. Posljednji međusobni susret završio je uvjerljivom pobjedom Benfice 4:0, no može li Estrela ovoga puta pružiti snažniji otpor i prirediti iznenađenje? Prati Liga Portugal Betclic: Estrela Amadora - SL Benfica u nedjelju, 8.11. na Voyo!

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Liga Portugal Betclic: Estrela Amadora - SL Benfica - najava
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