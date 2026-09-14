Liga Portugal Betclic: FC Famalicao - Sporting CP

2026 Br. epizoda: 1

Liga Portugal Betclic: FC Famalicão - Sporting CP donosi dvoboj 6. kola portugalskog prvenstva u kojem se FC Famalicão na domaćem terenu, stadionu Estádio Municipal de Famalicão, sastaje sa Sportingom CP. Sporting u susret ulazi pri vrhu ljestvice, dok Famalicão pred svojim navijačima traži važne bodove. Pratite uzbudljiv dvoboj Liga Portugal Betclic lige i sve trenutke utakmice FC Famalicão - Sporting CP na Voyo u nedjelju, 13.09. od 21:30!

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