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Liga Portugal Betclic: FC Famalicao - Sporting CP ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: FC Famalicão - Sporting CP donosi dvoboj 6. kola portugalskog prvenstva u kojem se FC Famalicão na domaćem terenu, stadionu Estádio Municipal de Famalicão, sastaje sa Sportingom CP. Sporting u susret ulazi pri vrhu ljestvice, dok Famalicão pred svojim navijačima traži važne bodove.

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