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Liga Portugal Betclic: FC Porto - Estoril Praia ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: FC Porto - Estoril Praia donosi uzbudljiv dvoboj 10. kola portugalskog nogometnog prvenstva. U subotu, 31. listopada 2026., na stadionu Estádio do Dragão u Portu domaći FC Porto dočekuje Estoril Praiju. Aktualni portugalski prvak i vodeća momčad prvenstva želi nastaviti pobjednički niz i učvrstiti svoju poziciju na vrhu ljestvice, dok gosti traže priliku za iznenađenje i osvajanje važnih bodova. Porto u susret ulazi kao favorit, no Estoril Praia pokušat će prekinuti niz loših rezultata i pružiti snažan otpor domaćinu. Utakmicu Liga Portugal Betclic: FC Porto - Estoril Praia ne propusti u subotu, 31.10. od 21:30 na Voyo!

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