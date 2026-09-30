Liga Portugal Betclic: FC Porto - Moreirense FC ,
Liga Portugal Betclic: FC Porto – Moreirense FC donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. FC Porto na svom Estádio do Dragão dočekuje Moreirense FC u susretu u kojem će domaćini tražiti nove bodove pred svojim navijačima, dok gosti pokušavaju iznenaditi jednog od najtrofejnijih portugalskih klubova.Prikaži više
2026Liga Portugal Betclic: FC Porto – Moreirense FC donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. FC Porto na svom Estádio do Dragão dočekuje Moreirense FC u susretu u kojem će domaćini tražiti nove bodove pred svojim navijačima, dok gosti pokušavaju iznenaditi jednog od najtrofejnijih portugalskih klubova. Utakmicu FC Porto – Moreirense FC ne propustite u petak, 04.09., od 21:15. uživo na Voyo!Žanr: Sport
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Liga Portugal Betclic: FC Porto - Moreirense
Liga Portugal Betclic: FC Porto – Moreirense FC donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. FC Porto na svom Estádio do Dragão dočekuje Moreirense FC u susretu u kojem će domaćini tražiti nove bodove pred svojim navijačima, dok gosti pokušavaju iznenaditi jednog od najtrofejnijih portugalskih klubova.