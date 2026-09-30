2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: FC Porto - SL Benfica donosi veliki portugalski derbi 7. kola između dva najtrofejnija kluba zemlje. FC Porto dočekuje Benficu pred svojim navijačima u jednom od najiščekivanijih susreta sezone, poznatom kao O Clássico, u kojem veliko rivalstvo i borba za važne prvenstvene bodove jamče utakmicu visokog intenziteta. Dva portugalska velikana tražit će pobjedu i prestiž u jednom od najvećih derbija tamošnjeg nogometa. Ne propustite Liga Portugal Betclic: FC Porto - SL Benfica i novi okršaj velikih rivala!

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