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Liga Portugal Betclic: Gil Vicente - FC Porto ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: Gil Vicente - FC Porto donosi uzbudljiv dvoboj 9. kola portugalskog nogometnog prvenstva. U subotu, 24. listopada 2026., na stadionu Cidade de Barcelos domaći Gil Vicente dočekuje slavni FC Porto, jednog od najtrofejnijih portugalskih klubova i vodeću momčad prvenstva. Dok domaćini pred svojim navijačima žele iznenaditi favorita i osvojiti važne bodove, Porto nastoji nastaviti pobjednički niz i učvrstiti svoju poziciju na vrhu ljestvice. Liga Portugal Betclic: Gil Vicente - FC Porto donosi zanimljiv okršaj u borbi za prvenstvene bodove.

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Liga Portugal Betclic: Gil Vicente - FC Porto
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